Татарстан, 31 января, 2006, 12:17 — ИА Регнум. Серый рынок труда стал 30 января темой традиционного делового понедельника в казанской мэрии, - сообщает корреспондент ИА REGNUM-ВолгаИнформ. Руководитель исполнительного комитета города Ильсур Метшин предложил активно и сообща бороться с "зарплатами в конвертах". В частности, предполагается модернизировать систему муниципальных заказов. Отныне предприятие, желающее получить муниципальный заказ, должно в обязательном порядке легализовать заработную плату и исправно платить налоги. Поскольку налоговые поступления являются основной статьей дохода казанского бюджета, то нововведение решено не откладывать в долгий ящик.