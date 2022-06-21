Москва, , 15:46 — REGNUM Рынок труда в России, как и ожидалось, реагирует на санкционное давление с задержкой, заявила корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова.

Безработный Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«И только сейчас, приостановка деятельности и закрытие иностранных компаний, наряду с другими сложностями начинают вносить коррективы в обстановку в сфере труда и провоцирует рост безработицы. Почему это происходит и как будет развиваться ситуация дальше. Разбираемся ниже.

Конечно, к заметному росту безработицы приводит не только закрытие иностранных компаний, на которые работали десятки и сотни тысяч человек.

Сложности с импортом, затрудненная логистика в целом, сокращение доступности расчетов с иностранными подрядчиками, и общее замедление экономики на фоне недавних рекордно высоких ставок и разгона инфляции приводят к снижению маржинальности бизнеса.

А для сферы бизнеса, изрядно потрепанной последними годами пандемии коронавируса, новый кризис может оказаться фатальным. Особенно в сегменте малого и среднего предпринимательства, у которых нет большого запаса прочности, и на который приходиться примерно 20% всех рабочих мест в стране.

Меры же поддержки, анонсированные правительством, вроде субсидирования найма, как раз нацелены в первую очередь на поддержку малого и среднего бизнеса, но в связи с административными барьерами доходят с задержкой. Крупный же бизнес в лучшем случае просто приостанавливает найм.

Но в сферах, связанных с импортом, опирающихся на потребительский спрос, понятно, что расходы оптимизировать также придется, а значит сокращения будут продолжаться. Поэтому имеем, что имеем. И к концу года показатели безработицы с большой вероятностью подрастут до 7-8%.

Однако давать пессимистичный прогноз все-таки не стоит. Критических значений, как и долгоиграющей безработицы можно с большой вероятностью не ждать. Если учесть, что к текущему кризису рынок труда подошел в состоянии ощутимого дефицита рабочей силы, вызванной и демографической ямой 90—00-х и оттоком трудовых мигрантов, спрос на кадры будет оставаться высоким и позволит отчасти компенсировать просадку.

До конца лета как минимум, сдерживать ситуацию может и сезонных спрос. Однако, безусловно, условия труда должны становиться лучше, чтобы вакансии были привлекательнее для соискателей.

Кроме того, растет популярность платформенной занятости, аутстаффинга и аренды кадров. Все больше компаний сотрудничают на проектной основе с фрилансерами. Это позволяет им оставаться более гибкими, активнее адаптироваться и оптимизировать ФОТ, сохраняя темпы производства.

Сам рынок труда становится мобильнее. За счет распространения удаленки, зарождается внутренняя трудовая миграция (пусть преимущественно и онлайн), и столичные рынки труда становятся более доступными для соискателей из регионов.

Безусловно, кризис, в случае если он затянется, продолжит давить на экономику и сказываться на рынке труда. Но в стране остаются и точки для роста, благодаря которым поддержать занятость вполне возможно.

Главное, сейчас — вовремя замечать тренды и быть готовым перестраиваться на лету — это касаться и работников, и бизнеса», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что напряжение растёт на российском рынке труда, в июне зафиксирован рост числа безработных.

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