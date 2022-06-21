Москва, 21 июня 2022, 15:46 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения огневых позиций 155-миллиметровых американских гаубиц М-777 на Украине.
Подразделения артиллерийской разведки ВС России установили координаты огневых позиций гаубиц, после чего была проведена доразведка беспилотниками. Затем высокоточными артиллерийскими боеприпасами был нанесен артиллерийский удар по гаубицам.
Всего за прошедшие сутки российские артиллеристы уничтожили 15 гаубиц М-777.
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