Москва, , 15:46 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения огневых позиций 155-миллиметровых американских гаубиц М-777 на Украине.

Артиллерия Алексей Колчин © ИА REGNUM

Подразделения артиллерийской разведки ВС России установили координаты огневых позиций гаубиц, после чего была проведена доразведка беспилотниками. Затем высокоточными артиллерийскими боеприпасами был нанесен артиллерийский удар по гаубицам.

«В результате точного попадания артиллерийских боеприпасов два взвода гаубиц производства США и боекомплекты к ним были уничтожены. Точность поражения американских артиллерийских систем стоящих на вооружении ВСУ осуществлялся расчетами беспилотных летательных аппаратов», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Всего за прошедшие сутки российские артиллеристы уничтожили 15 гаубиц М-777.

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