Молдавия, , 15:55 — REGNUM Евросоюз не будет предлагать Молдавии свой вариант решения приднестровского вопроса. Об этом депутат европарламента от Румынии Зигфрид Мурешан заявил в эфире телеканала Jurnal TV.

Проевропейская демонстрация в Кишиневе, 6 апреля 2014 Tolea93

По его словам, решение конфликта в Приднестровье должно отвечать желанию людей с обоих берегов Днестра. Евросоюз может только поддержать какое-либо решение или помочь его найти.

«Брюссель никогда не предложит решение [приднестровского конфликта] Кишинёву», — заявил Мурешан.

Парламентарий добавил, что в ЕС приветствуют стремление Молдавии вступить в ЕС, но посылают ясный сигнал о преждевременности переговоров об интеграции. Ход переговоров будет зависеть от прогресса, который Кишинёв продемонстрирует в продвижении реформ, и выполнения условий Брюсселя.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз и США участвуют в качестве наблюдателей в переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2». Участники переговоров — Кишинев и Тирасполь, посредники — Россия, Украина, ОБСЕ. Единственный раунд переговоров в этом формате прошёл в Братиславе осенью 2019 года.

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