Сеул, , 15:44 — REGNUM Южнокорейский актёр Пак Хэ-су, известный по роли в сериале «Игра в кальмара», ответил на вопрос о появлении его персонажа во втором сезоне. Об этом 21 июня пишет Discussing Film.

Постер сериала «Игра в кальмара»

Пак Хэ-су заявил, что не исключает возможности появления его героя — участника № 218 Чо Сан Ву. «Что ж, вернётся ли мой персонаж — это всё в голове режиссёра. Так что это не та вещь, о которой я могу сказать наверняка. Я бы хотел увидеть развитие персонажа Ки Хуна (герой актёра Ли Джон Джэ — ИА REGNUM) и его отношения с человеком в маске. Это то, чего я с нетерпением жду», — поделился артист.

ИА REGNUM напоминает, что Пак Хэ-су также исполняет одну из главных ролей в предстоящем корейском ремейке испанской криминальной драмы «Бумажный дом». Он играет героя по прозвищу Берлин.

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