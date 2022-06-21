Доха, 21 июня, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Потребители должны быть готовы к пяти годам нестабильности на нефтяных рынках, заявил 21 июня глава ExxonMobil Даррен Вудс, объясняя проблемы недостаточным инвестированием и пандемией коронавируса, сообщает агентство France-Presse.

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Компании ExxonMobil была объявлена четвертым международным партнером по расширению добычи природного газа в Катаре, и, выступая перед этим, председатель совета директоров и главный исполнительный директор компании Вудс сказал, что впереди мир ждет большая неопределенность.

«Вероятно, в течение трех-пяти лет на рынках будет сохраняться довольно напряженная ситуация, — сказал Вудс на Катарском экономическом форуме. — То, как это скажется на ценах, очевидно, будет в большой степени зависеть от спроса, который трудно предсказать».

По мнению Вудса, в нынешних проблемах, помимо недостаточных инвестиций в поиск новых источников нефти в 2014–2015 годах, виновато то, что пандемия «высосала» значительную часть доходов из отрасли.

Вудс сказал, что компаниям и правительствам необходимо думать о долгосрочных перспективах.

«Нас ждет большая волатильность и много разрывов на рынке, если мы не придем к более продуманной политике», — предсказал он.