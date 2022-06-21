Любляна, 21 июня, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Власти Словении передали киевскому режиму и отправили по железной дороге 35 БМП М-80 производства Югославии. Об этом 21 июня сообщает портал 24ur.com со ссылкой на словенского министра обороны Марьяна Шареца.

Сожженная БМП

«Словения передала в дар Украине БМП, 35 машин с пушкой калибра 20 миллиметров, еще югославского производства», — сказал он.

При этом на фотографиях в сообщении названные БМП погружены на железнодорожные платформы для отправки Киеву через Польшу на станции Престранек, которая находится в центральной части Словении.

Также указывается, что в обмен на это Вашингтон предоставит словенским властям финансовую помощь для покупки новой военной техники, размер которой не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что ВСУ в случае, если им будут прекращены поставки Западом вооружений, будут «воевать лопатами» с Россией.