Сыктывкар, 21 июня, 2022, 15:43 — ИА Регнум. В Коми возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Сыктывкарского ГИМС, его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, сообщает пресс-служба УФСБ.

Prokuror-kaluga.ru Служебный подлог

По данным следствия, в июне 2021 года он выдал владельцу маломерного судна судовой билет на основании подложных документов. Кроме того, в октябре по просьбе знакомого помог получить двум жителям Коми права на управление гидроциклом без сдачи практики.

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