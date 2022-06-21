Макеевка, ДНР, , 15:42 — REGNUM Один человек погиб и двое пострадали в результате обстрела украинскими силовиками города Макеевка в ДНР. Об этом сообщает 21 июня штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

ВСУ ведёт обстрел Mil.gov.ua

«По предварительным данным, в результате обстрела ВФУ по ул. Цветкова в Червоногвардейском районе Макеевки погиб один человек и еще два получили ранения», — говорится в сообщении в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, обстрел Червоногвардейского района Макеевки зафиксирован в 13:45. ВСУ с позиций в Авдеевке выпустили по городу четыре ракеты «Град».

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