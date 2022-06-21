Джакарта, 21 июня, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Вулкан Мерапи, расположенный в Джокьякарте в Индонезии, восемь раз выбросил лавовые потоки, сообщает Antara.

Crisco 1492 Вулкан Мерапи

Поток лавы вулкана Мерапи скользил с максимальным расстоянием 1800 метров. За период наблюдения в Мерапи произошло 20 землетрясений.

Потоки лавы и горячие облака могут затронуть районы на юго-западе страны.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 1678 случаев заражения коронавирусом.