Псков, , 15:41 — REGNUM На Псковщине простились с рядовым солдатом Вооруженных сил России Владимиром Качкиным, погибшим при исполнении воинского долга.

Владимир Качкин t. me/MV_007_Pskov

«Он погиб в специальной военной операции, защищая будущее нашей страны. Приношу искренние соболезнования родным», — написал в своем Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона пообещал оказать всю необходимую помощь семье погибшего.

Всего за время спецоперации по защите Донбасса из официальных источников стало известно о гибели 52 военнослужащих, которые постоянно проживали в Псковской области.

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