Псков, 21 июня, 2022, 15:41 — ИА Регнум. На Псковщине простились с рядовым солдатом Вооруженных сил России Владимиром Качкиным, погибшим при исполнении воинского долга.

t. me/MV_007_Pskov Владимир Качкин

«Он погиб в специальной военной операции, защищая будущее нашей страны. Приношу искренние соболезнования родным», — написал в своем Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона пообещал оказать всю необходимую помощь семье погибшего.

Всего за время спецоперации по защите Донбасса из официальных источников стало известно о гибели 52 военнослужащих, которые постоянно проживали в Псковской области.