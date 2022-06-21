Москва, , 15:39 — REGNUM Рост безработицы — это реакция на санкционное давление. Определенный период экономика работала по инерции, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

Безработный

«Иностранные кампании ориентировались в ситуации и не принимали решения о массовых сокращениях персонала, отправляли работников в длительные отпуска с сохранением или частичным сохранением заработной платы.

Определенная часть российских компаний, в которых логистические цепочки поставок были нарушены, отправляли работников в вынужденные отпуска, увеличивая так называемую «скрытую безработицу».

Сегодня картина стала проясняться — мы видим, что отдельные компании решили продать свой бизнес, другие — поменяли названия и продолжают работать на российском рынке, третьи – выразили свое желание вернуться на российский рынок, четвертые – пытаются наращивать свое присутствие, есть и такие, которые хотят впервые попасть на российский рынок.

К концу лета будут высвобождены те, чьи работодатели приняли решение уйти или не справляются без помощи со стороны (государства, новых работодателей). В любом случае – увеличится структурная безработица - навыки и квалификации высвобожденного персонала не будут в большинстве случаев соответствовать потребностям рынка труда. Что делать?

Необходимо сегментировать рынок труда и определить приоритеты. Если стратегические ориентиры экономического роста дают нам определенное понимание развития отдельных сегментов экономики, то необходимо сохранять путем субсидирования занятости высвобожденных или находящихся под риском увольнения работников данных компаний. Это, как правило, высококвалифицированные и уникальные специальности и профессии.

Остальных безработных или находящихся под риском увольнения необходимо переучивать под потребности экономики. Всем понятно, что выстраиваются новые векторы развития экономики, новые технологические цепочки, поэтому необходимо в ускоренном темпе заполнять те ниши, которые важны для экономики в перспективе и не могут быть заполнены за счет внешних источников.

Надо отметить, что в стране принимаются меры по поддержке компаний, пытающихся сохранить трудовые коллективы (затраты на привлечение сотрудников, обучение и так далее).

Прошедшие почти четыре месяца позволили понять основные проблемы и принять так называемые «буферные», смягчающие меры, но до конца текущего года не следует ожидать существенных позитивных подвижек.

К сентябрю безработица повысится, так как соискатели начнут активнее искать работу. Ситуация на рынке труда исследуется, принимаются соответствующие меры в сложившейся ситуации», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, напряжение растёт на российском рынке труда, в июне зафиксирован рост числа безработных, заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

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