Симферополь, , 15:38 — REGNUM Семьям сотрудников «Черноморнефтегаза», пропавшим без вести после ударов по платформам компании со стороны ВСУ, выплатят компенсации, написал 21 июня в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксёнов.

Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru

«С целью оказания помощи родственникам и близким пострадавших мною принято решение о внесении изменений в положение о компенсационных выплатах работникам предприятия ГУП РК «Черноморнефтегаз» для возможности выплат пропавшим без вести. Таким образом, компенсация в размере 6,5 млн рублей будет выплачена семьям пропавших без вести. В свою очередь, пяти гражданам, которые были спасены с буровой платформы №1, будет выплачено по 3 млн рублей», — написал Аксёнов.

Также договор компании гарантирует семьям компенсацию затрат на содержание детей в дошкольных учреждениях, оздоровление детей в летний период, ежегодную материальную помощь семье на каждого ребёнка-школьника, уточнил Аксёнов. Дети сотрудников также могут рассчитывать на получение дальнейшего образования в профильных образовательных организациях высшего образования РФ нефтегазовой отрасли и по образовательным программам среднего профессионального образования.

Глава Крыма подчеркнул, что работы по поиску семи человек, пропавших без вести, продолжаются.

«Пока позволяют погодные условия и есть надежда на то, что люди живы, будем продолжать поиски», — написал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня Украина нанесла удары по трём буровым платформам «Черноморнефтегаза». В этот момент на платформах находились 109 человек. Пострадали три человека. Семь пропали без вести.