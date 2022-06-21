Семьям пропавших сотрудников «Черноморнефтегаза» выплатят по 6,5 млн рублей
Симферополь, 21 июня, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Семьям сотрудников «Черноморнефтегаза», пропавшим без вести после ударов по платформам компании со стороны ВСУ, выплатят компенсации, написал 21 июня в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксёнов.
Также договор компании гарантирует семьям компенсацию затрат на содержание детей в дошкольных учреждениях, оздоровление детей в летний период, ежегодную материальную помощь семье на каждого ребёнка-школьника, уточнил Аксёнов. Дети сотрудников также могут рассчитывать на получение дальнейшего образования в профильных образовательных организациях высшего образования РФ нефтегазовой отрасли и по образовательным программам среднего профессионального образования.
Глава Крыма подчеркнул, что работы по поиску семи человек, пропавших без вести, продолжаются.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня Украина нанесла удары по трём буровым платформам «Черноморнефтегаза». В этот момент на платформах находились 109 человек. Пострадали три человека. Семь пропали без вести.