21 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Анатолий Кошкин, , 16:41 — REGNUM В ходе дебатов лидеров политических партий перед выборами в верхнюю палату парламента 10 июля премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что серьезное изменение политики в отношении России было одним из самых важных политических решений правительства. При этом было бы честнее сказать, что изменение произошло в форме объявления нашей страны, по сути, враждебным государством. Ибо «пакеты санкций» Японии превосходят даже рестрикции других «стран семерки».

Япония Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Хотя представители российского правительства пытаются объяснить враждебность Токио к Москве давлением на вассала американского сюзерена, в действительности это не совсем так. При стремлении ни в чем не уступать «адским санкциям» Байдена его младший союзник Кисида имеет и свой счет к русским и лично к президенту РФ Владимиру Путину. Как уже доводилось отмечать, включение российского лидера и его родственников в списки «репрессированных» Токио есть месть за нежелание или неспособность российского лидера ответить уступками на льстивые ухаживания «друга Синдзо». То бишь бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, пытавшегося склонить Москву к сдаче Японии Курильских островов в обмен на замаскированные под инвестиции финансовые выплаты. Испытываемые при этом японскими политиками чувства мне понятны, ибо они могут простить многое, но не публичное унижение.

Занимаясь как в научном плане, так и практически советско-японскими, ныне российско-японскими отношениями, могу ответственно заявить, что Кисида впервые за послевоенный период в прямом смысле слова обрушил политические, дипломатические, торгово-экономические, культурные и другие отношения двух стран до небывало низкого уровня. Санкции были и раньше, но ныне они близки к объявлению войны. Следующим шагом может быть только прекращение дипломатических отношений.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида kishida.gr.jp

Посрамлены все те дипломаты и политологи горбачевско-ельцинского пошиба, которые, заметим, не бескорыстно убеждали наш народ в большом интересе и искренней дружбе японцев к русским, выдвигали бредовые идеи о том, что, пожертвовав «ненужными скалами в море» — южными Курилами, Москва обретет в лице Японии… «стратегического партнера». При этом они обманывали российское руководство, ибо годами работая в Японии, хорошо знали, что более 80 процентов воспитанных антисоветской, ныне антироссийской пропагандой СМИ японцев неизменно отвечают на опросах об отсутствии дружественных чувств к СССР/России.

И никаких послаблений в антироссийской деятельности Токио ожидать не приходится. Сегодня это подтвердил официальный представитель японского правительства. Генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно объявил на брифинге, что Япония будет сотрудничать со странами G7, чтобы увеличить давление на Россию и не оставить ей путей обхода санкций, введенных в связи со специальной военной операцией на Украине.

«В тесном сотрудничестве с мировым сообществом и в первую очередь со странами «семерки» мы будем еще больше усиливать дипломатическое и экономическое давление на Россию, чтобы не было лазеек для обхода санкций», — заявил Мацуно. Отвечая на вопрос о наращивании экспорта российской нефти в Китай, он пообещал оказывать воздействие (?!) и на Пекин.

Хирокадзу Мацуно 首相官邸ホームページ

Сообщают, что, по данным китайской таможни, импорт российской нефти в мае вырос на 55% по сравнению с прошлым годом. Россия обогнала Саудовскую Аравию по объемам поставок и стала для КНР крупнейшим поставщиком углеводородного сырья. Агентство Reuters считает, что РФ в состоянии найти покупателей на свою нефть, несмотря на западные санкции.

«Российская сторона неоднократно отмечала, что санкции против Москвы незаконны и бьют по тем, кто их вводит. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 17 июня заявил, что «рано или поздно коллективный Запад должен как-то опомниться», — сообщает ТАСС. Однако ожидания того, что «коллективный Запад (включая Японию) должен как-то опомниться», можно отнести лишь к безосновательным благим пожеланиям. Ибо, например, в Токио уже поняли, что находятся вместе с США в состоянии войны с Россией, пусть пока «прокси-войны», и собираются в ней «победить»…