Цхинвал, 21 июня, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Референдум об интеграции Южной Осетии и России, объявленный предыдущим югоосетинским президентом Анатолием Бибиловым, содержит юридически непроработанный вопрос, что ставит под сомнение всю процедуру. Об этом говорится в заявлении делегации Южной Осетии, посетившей Москву, обнародованном агентством «Рес».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Республика Южная Осетия

«Формулировка внесённого на референдум вопроса исключает какую-либо возможность его исполнения. Разные попытки предварительного или последующего толкования предлагаемого решения по референдуму могут быть квалифицированы как обман избирателей и дискредитировать легитимность самого референдума», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инициативной группе по проведению референдума необходимо пересмотреть вопрос для вынесения на голосование. Его также следует предварительно обсудить с общественностью. После этого югоосетинская сторона начнёт консультации с Москвой.

Заявление подписал действующий президент Южной Осетии Алан Гаглоев, а также остальные члены делегации, побывавшие на переговорах с представителями правительства России.

Напомним, референдум об интеграции Южной Осетии и РФ инициировал Бибилов перед самым окончанием президентского срока. Предполагалось, что гражданам зададут вопрос: «Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?». При этом в Конституции России не предусмотрено объединение с другим государством, но есть положение о принятии на правах субъекта РФ.