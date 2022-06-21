Санкт-Петербург, , 15:52 — REGNUM В Петербурге суд заключил под стражу на время следствия мужчину, который домогался несовершеннолетней девушки и затушил сигарету о её лицо. Об этом 21 июня сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

СИЗО Дарья Антонова © ИА REGNUM

Постановление о заключении под стражу Михаила Астахова, обвиняемого в преступлении, вынес Красносельский районный суд города.

Напомним, девушка 2006 года рождения обратилась 18 июня в отдел полиции, сообщив, что на детской площадке у дома 241 по проспекту Народного Ополчения неизвестный мужчина совершил в отношении неё развратные действия, а также прижёг лицо сигаретой.

Спустя полчаса сотрудники полиции по «горячим следам» задержали 25-летнего неработающего местного жителя.

Совершённые им действия проходят по п., а ч.3 ст.132 УК РФ, ч.1 ст.132 УК РФ. Свою вину в суде Астахов признал в полном объёме. В СИЗО обвиняемый пробудет до 18 августа 2022 года.