Тюмень, , 15:36 — REGNUM В Тюменской области заключено 13 концессионных соглашений в отношении объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения на сумму почти 29 млрд рублей. Из них порядка 24 млрд рублей — это средства концессионеров, заявил на прямой линии 21 июня глава Тюменской области Александр Моор.

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По словам главы региона, к централизованной системе водоснабжения подключат ещё 15 населенных пунктов области, что позволит обеспечить качественной водой из-под крана ещё более 33 тыс. человек.

Кроме того, в Тобольске планируется реконструкция Жуковской насосной фильтровальной станции и сетей водоснабжения, централизованная система водоотведения появится в Левобережье города.