Калуга, 21 июня, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Новации российского избирательного законодательства, практики их применения, использования новых правовых решений участниками выборов и референдумов и усиления наблюдательского сообщества обсуждаются на открывшемся 21 июня в Калуге первом избирательном форуме. В его работе приняли участие 160 представителей российских регионов во главе с секретарём Центральной избирательной комиссии России Натальей Будариной, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области

Пресс-служба правительства Калужской области На калужском избирательном форуме

На форум собрались, председатели избирательных комиссий ряда субъектов Российской Федерации, представители территориальных, участковых и молодежных избирательных комиссий. Приветственный адрес участником форума направила председатель ЦИК России Элла Памфилова. В нём, в частности, говорится, что в настоящее время по всей стране идет подготовка к единому дню голосования. Запланировано около четырех тысяч избирательных компаний разного уровня, которые могут охватить до 45 млн избирателей. Глава ЦИК России выразила уверенность, что главным результатом работы калужского избирательного форума станет конструктивный обмен опытом, что, в конечном счете, будет способствовать повышению доверия к выборам, созданию максимально комфортных условий для голосования гражданам.

Приветствуя делегатов, губернатор Владислав Шапша акцентировал внимание на важности грамотной работы избирательных комиссий. По мнению главы калужского региона, выборы — крайне чувствительная для людей тема.

«Ошибки в деятельности избирательных комиссий снижают доверие людей к власти. Правильная работа дает только положительный результат, уверенность, что все сделано прозрачно, легитимно, и власти можно доверять», — отметил Владислав Шапша.