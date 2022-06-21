Уфа, , 15:37 — REGNUM Книгу памяти сотрудников органов безопасности, погибших в годы Великой Отечественной войны, торжественно передали музею Боевой Славы в Уфе. Об этом 21 июня сообщает ГТРК «Башкортостан».

Великая Отечественная война Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что книга является результатом работы с архивными материалами ФСБ России, Управления ФСБ по Башкирии и министерства обороны России.

Сообщается, что всего были установлены фамилии 430 человек, которые родились или проживали в Башкирии до отправки на фронт.

«Это сотрудники особых отделов, СМЕРШа, военнослужащих НКВД, которые погибли во время боевых действий с 1941 по 1945 годы», — сообщают журналисты.

Отмечается, что книга памяти передана в дар музею Боевой Славы региональным Управлением ФСБ совместно с общественной организацией ветеранов органов госбезопасности Башкирии. Она размещена на стенде, который посвящен землякам-чекистам-участникам Великой Отечественной войны.