Кисловодск, Ставропольский край, 21 июня 2022, 15:31 — REGNUM В городе Кисловодске неизвестные спилили 20 деревьев различных пород в черте курорта. Общая сумма ущерба, нанесенного городу, превысила 700 тыс. рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений, сообщили 21 июня в пресс-службе регионального управления МВД.
Информация об уничтожении 20 деревьев поступила из администрации Кисловодска. Было установлено, что насаждения пострадали от рук местной 59-летней жительницы, которая решила возвести на их месте строение, а деревья ей мешали.
Теперь гражданка ответит по закону за самоуправство.