Кисловодск, Ставропольский край, , 15:31 — REGNUM В городе Кисловодске неизвестные спилили 20 деревьев различных пород в черте курорта. Общая сумма ущерба, нанесенного городу, превысила 700 тыс. рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений, сообщили 21 июня в пресс-службе регионального управления МВД.

Спиленное дерево

Информация об уничтожении 20 деревьев поступила из администрации Кисловодска. Было установлено, что насаждения пострадали от рук местной 59-летней жительницы, которая решила возвести на их месте строение, а деревья ей мешали.

«К совершению противоправного деяния причастна 59-летняя местная жительница. В отделе полиции гражданка пояснила, что произвела спил деревьев на арендованном ею участке, так как они мешали строительным работам», — говорится в сообщении МВД.

Теперь гражданка ответит по закону за самоуправство.