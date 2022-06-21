Москва, , 15:28 — REGNUM В России предстоит сделать много работы по увеличению жилищных условий граждан. Об этом 21 июня заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Государственного Совета в режиме видеоконференции.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Недаром ещё наши предки говорили: хорошо тому, кто в своём дому. Согласно опросам, более 65% россиян хотели бы улучшить свои жилищные условия. И вы знаете, что этому вопросу мы уделяем постоянное внимание», — заявил Путин.

«Так, в прошлом году, в сложных обстоятельствах пандемии, наши строители сработали без всякого преувеличения ударно. Было введено более 92 млн квадратных метров жилья», — указал он.