Москва, , 15:28 — REGNUM Сейчас сотовые операторы сейчас несут достаточно большие капитальные расходы на инфраструктурную деятельность, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов.

Мобильный телефон

«Много лет операторы сотовой связи раздавали sim-карты в огромных количествах любым желающим.

Происходило это на улицах, около крупных транспортных узлов, в магазинах. Это приводило к раздуванию клиентской базы и фиктивному повышению количества зарегистрированных клиентов.

В текущих условиях, когда себестоимость sim-карты для оператора составляет около 100 рублей, вводить такую оплату необходимо. Это и отсечет тех, кто покупает такую карту для однократного использования, и частично компенсирует затраты за закупку этих карт.

Операторы сейчас несут достаточно большие капитальные расходы на инфраструктурную деятельность и даже мелкие, казалось бы, издержки, на поддержание базы и оплату sim-карт могут серьезно повлиять на их экономические показатели.

Для пользователя пока эта цена не будет существенной, так как на большинстве тарифов операторов есть промо-предложения при подключении, скидки и прочие механизмы», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, плату за SIM-карту при заключении контракта на услуги сотовой связи начали взимать российские операторы.

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