Рига, 21 июня, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Украина войдет в состав Европейского союза не спустя «год или неделю», а не позже текущего столетия. Об этом 21 июня заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в интервью RTVI.

(сс) World Trade Organization Эдгар Ринкевич

«Членство Украины в Евросоюзе не будет через год или через неделю. Но не будет, я надеюсь, и в середине этого столетия. Я думаю, ближе», — сказал он.

Кроме того, Ринкевич указал, что представление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС — это политический и символический жест.

Также глава МИД Латвии добавил, что странам сообщества нужно подготовить объемный план относительно реформ и других шагов по выступлению Украины в Евросоюз и отметил, что в данный момент приоритетом является восстановление украинских экономики и инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооруженные украинские формирования подвергли населенный пункт Минеральное в ДНР обстрелу из реактивных систем залпового огня «Град».