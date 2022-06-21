Посёлок Островское, Костромская область, 21 июня 2022, 16:03 — REGNUM Никто из подрядчиков не заявился на конкурс по ремонту дома-музея драматурга Александра Островского в Костромской области. Об этом ссылкой на сайт госзакупок сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Заказчиком работ на сумму в 1,6 млн рублей выступал федеральный заповедник «Щелыково». За эти средства предполагалось заменить износившиеся доски террасы, опор для перил, покрасить фасады здания. Срок выполнения работ был намечен на 30 августа текущего года.
Как пояснили корреспонденту информационного агентства в заповеднике, учреждение не намерено формировать новую закупку. Вместо этого оно обратилось в управление Федеральной антимонопольной службы по региону с тем, чтобы получить разрешение на заключение договора с единственным поставщиком. Его наименование не разглашается. Ответ от ФАС должен быть получен до конца июня.
Справка: дом Островского — центральная постройка музея-заповедника. Здесь драматург работал над 19 произведениями, в том числе «Бесприданницей», комедией «На всякого мудреца довольно простоты».
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