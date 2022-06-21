Посёлок Островское, Костромская область, 21 июня, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Никто из подрядчиков не заявился на конкурс по ремонту дома-музея драматурга Александра Островского в Костромской области. Об этом ссылкой на сайт госзакупок сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева ИА REGNUM Дом-музей А. Н. Островского

Заказчиком работ на сумму в 1,6 млн рублей выступал федеральный заповедник «Щелыково». За эти средства предполагалось заменить износившиеся доски террасы, опор для перил, покрасить фасады здания. Срок выполнения работ был намечен на 30 августа текущего года.

Как пояснили корреспонденту информационного агентства в заповеднике, учреждение не намерено формировать новую закупку. Вместо этого оно обратилось в управление Федеральной антимонопольной службы по региону с тем, чтобы получить разрешение на заключение договора с единственным поставщиком. Его наименование не разглашается. Ответ от ФАС должен быть получен до конца июня.