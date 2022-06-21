Тюмень, , 15:27 — REGNUM В Тюменской области практически все коммунальные ресурсы стоят меньше фактической стоимости их производства. Об этом заявил 21 июня губернатор Тюменской области Александр Моор.

Информационный центр правительства Тюменской области

С 1 июля 2022 года снижен порог предоставления субсидии на оплату ЖКУ. Если расходы семьи на коммуналку превышает 20%, то на всё превышение будет выплачиваться субсидия из бюджета.

«Никто из нуждающихся не останется без нашей помощи», — отметил Моор.

Для получения субсидии нужно обратиться в органы социальной защиты по месту жительства, пояснил глава региона.

Напомним, 21 июня 2022 года в 17:00 по местному времени (15:00 мск) началась прямая линия тюменского губернатора с жителями региона. От тюменцев поступило более трёх тысяч вопросов к главе региона.