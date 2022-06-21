Краснодар, 21 июня, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с нападающим Владимиром Ильиным. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба команды.

Вячеслав Евдокимов Стадион «Краснодар»

Отмечается, что клуб и 30-летний форвард договорились о расторжении договора по взаимному согласию.

В июле 2021 года Ильин перешёл в «Краснодар» из грозненского «Ахмата». Контракт был рассчитан до июня 2024 года.

В сезоне 2021/22 Ильин сыграл за «Краснодар» в 24 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола.