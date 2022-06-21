Владимир, 21 июня, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Житель Владимирской области подозревается в подготовке террористического акта на несанкционированном антиправительственном митинге, сообщило региональное управление ФСБ России 21 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Мужчина был задержан в мае, тогда же он был отправлен под арест. По информации ведомства, он готовил теракт с использованием самодельных взрывных устройств, а также огнестрельного оружия.

Мужчина «на фоне личной ненависти к системе государственного управления в РФ» планировал применить СВУ и оружие «в отношении представителей органов власти в ходе участия в несанкционированном антиправительственном митинге».

Мужчина дал признательные показания, уточняют РИА Новости.