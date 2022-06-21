Брюссель, , 15:23 — REGNUM В Евросоюзе рассматривают золото в качестве нового объекта антироссийских санкций, сообщает 21 июня агентство Reuters со ссылкой на источник.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что лидеры стран ЕС после саммита 23–24 июня заявят, что работа над санкциями будет продолжена, в том числе для усиления их выполнения и предотвращения их обхода.

«По словам чиновников, знакомых с ходом обсуждений, одной из возможных следующих целей (санкций) является золото», — сказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава отдела российских экономических исследований Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Сюй Полин заявил, что Россия располагает богатыми запасами энергоресурсов и продовольствия, что позволяет ей эффективно противостоять западным санкциям.

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