Сапожковский район, , 15:27 — REGNUM В убийстве собаки подозревают 54-летнюю жительницу Фабричной слободы в Сапожковском районе Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 июня в пресс-службе регионального УМВД.

Собака на цепи

В полицию обратилась 19-летняя местная жительница — в селе она присматривала за собакой умершего родственника. Пёс жил в будке у забора, девушка приходила кормить его. В один из дней она обнаружила собаку, повешенной на яблоне около дома.

Следователи возбудили уголовное дело о жестком обращении с животными. В преступлении подозревают соседку — по предварительным данным, она, выпив спиртное, отвязала собаку и расправилась с ней. Женщина посчитала, что именно это животное душит её кур.

Полицейские проводят дознание.