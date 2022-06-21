Кишинёв, , 15:22 — REGNUM Если Молдавия получит статус кандидата на вхождение в Евросоюз, то это якобы поможет «мирно» присоединить Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР). Об этом говорится в статье молдавского президента Майи Санду, опубликованной 21 июня интернет-порталом G4Media.

Майя Санду Иван Шилов © ИА REGNUM

«Статус кандидата также даёт нам возможность найти мирное решение приднестровского конфликта, что позволит нам реинтегрировать регион и ещё больше укрепить Молдавию», — заявила Санду.

Она также утверждает, что Кишинёв стремиться сохранить мир на континенте, а также внести вклад в развитие торговли в Восточной Европе и в повышение благосостояния региона.

«Мы надеемся, что лидеры Евросоюза поддержат нашу кандидатуру на Совете Европы 23–24 июня, признавая эту уникальную геополитическую возможность», — говорится в статье.

Напомним, Молдавия подала заявку на вступление в ЕС 3 марта. На это в МИД ПМР отметили, что Кишинёв не учёл мнение Тирасполя по этому вопросу. В связи с этим в Приднестровье призвали оформить это в правовом ключе, заключив договор между республиками о добрососедстве.

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