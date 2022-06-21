Ижевск, 21 июня, 2022, 15:19 — ИА Регнум. До конца 2022 года в Удмуртии в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» планируется благоустроить 76 дворов и 90 общественных пространств, сообщает пресс-служба правительства региона.

пресс-служба правительства Удмуртии Один из объектов благоустройства в Удмуртии

В настоящее время работы ведутся на территории 45 дворов и 37 скверов и парков республики. При этом уже сданы пять дворов и 14 общественных пространств.

Завершен второй этап благоустройства, запланированный на этот год, в Богатыревском парке в Воткинске. Построен памп-трек и проведено озеленение. Объект готов к сдаче в эксплуатацию.

В Можге начались работы на Бульваре Карла Маркса, в Можге — на территории Детского парка, в Воткинске — в сквере у Казанского вокзала выполнено 50% работ по укладке брусчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» проводилось всероссийское голосование в период с 15 апреля по 30 мая. В Удмуртии в нем приняли участие около 65 тыс. человек. В результате в 2023 году работы будут проводиться в парке «Березовая роща» в Ижевске, на площади у КСЦ «Победа» в Глазове, на площади «200 лет Сарапулу», в воткинском сквере по улице Юбилейной, на территории общественного пространства рядом с храмом Иоанна Богослова в Игре, в парке деревянных скульптур в Уве, а также в «Детском парке» в Можге.

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