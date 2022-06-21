Москва, , 15:18 — REGNUM Внесение изменений в действующее налоговое законодательство по НДФЛ в отношении освобождения от налогообложения выплат в виде выходных пособий и иных компенсационных выплат является в большей степени обоснованным и объективно способствующим повышению социальной функции налога, удерживаемого с доходов физических лиц, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Равиль Ахмадеев.

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«Наиболее спорным вопросом из всех действующих и выплачиваемых компенсаций по действующему законодательству является выплата за неиспользованный отпуск при увольнении сотрудников.

На сегодняшний день она облагается НДФЛ в полной сумме, поскольку отсутствует в перечне не облагаемых НДФЛ доходов. При этом основание при увольнении (сокращение штата, по собственному желанию и т.д.) значения не имеет.

Другой вид выплат — выходное пособие, выплаченное работнику при увольнении, на сегодняшний день не облагается НДФЛ при соблюдении следующих обязательных условий:

1) выплата пособия должна быть предусмотрена на уровне регионального законодательства или решения местных органов власти.

2) пособие выплачено в пределах норм, установленных в соответствии с действующим законодательством, и не превышает 3-х кратного размера среднего месячного заработка работника или 6-ти кратного для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Сам норматив применяется к сумме выплат выходного пособия и среднего месячного заработка на период трудоустройства.

В этой связи введение освобождения по НДФЛ таких видов выплат является одной из налоговых мер, направленных на повышение социального равенства граждан», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство финансов России предлагает ввести три новые льготы при уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

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