Уфа, , 15:23 — REGNUM Мужчину заподозрили в причинении смерти многодетной матери в Башкирии. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Убийство Jo Naylor

Сообщается, что ночью 17 июня 2022 года стражи порядка получили информацию о причинении телесных повреждений 32-летеней жительнице Белорецкого района.

По версии следствия, вечером 17 июня 2022 года сожители, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, поссорились на почве ревности, в ходе ссоры подозреваемый нанес женщине травмы, которые оказались смертельными.

По данному факту в отношении 36-летнего жителя Белорецкого района было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый сознался в содеянном. Сейчас он находится по стражей. Расследование дела продолжается.