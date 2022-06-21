Брюссель, , 16:38 — REGNUM Делегации Белграда и Приштины на переговорах в Брюсселе 21 июня согласовали «дорожную карту» по внедрению договорённостей в области энергетики, подписанных еще в 2013 году. Об этом сообщил спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак.

Мирослав Лайчак EU2016 SK

По мнению Лайчака, этот является «большим шагом вперед» для обеих сторон переговоров.

«С большим удовольствием могу объявить, что Косово и Сербия приняли «дорожную карту» по применению энергетических соглашений в рамках диалога под эгидой ЕС», — заявил Лайчак на своей странице в «Твиттере».

Напомним, что президент Сербии Александр Вучич в этот же день провел телефонные переговоры с верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем. Боррель высказал удовлетворение достигнутым прорывом в диалоге Белграда и Приштины.