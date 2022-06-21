Тюмень, , 15:13 — REGNUM В Тюменской области проложили и ввели в эксплуатацию новый газопровод протяжённостью в 12 км в посёлке Молодёжный Ярковского района. Об этом сообщает информационный центр региона.

Газификация Пресс-служба правительства Удмуртии

Проведено почти 300 подводящих газопроводов к домовладениям. Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин отметил, что у посёлка с газификацией повысится инвестиционный потенциал, потому что газ — это самый конкурентный вид топлива.

«Молодёжный может стать ещё одной точкой роста на карте Ярковского района», — заявил Вахрин.

Отмечается, что объект построен в рамках программы догазификации. До границ земельного участка трубы прокладывают бесплатно. На внутридомовое газовое оборудование для 43 льготных категорий граждан выделяется субсидия до 90 тысяч рублей.

На данный момент от жителей Тюменской области принято около 11,7 тыс. заявок на ускоренное подключение к газовым сетям, 90% из них переведены в договоры и приняты в работу, отмечает пресс-служба ПАО «Газпром».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тюменский город Тобольск в июле останется на восемь дней без газа.

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