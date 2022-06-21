Магас, , 15:12 — REGNUM В Ингушетии 22 июня пройдут памятные мероприятия, посвященные сразу двум скорбным событиям — началу Великой Отечественной войны в 1941 году и нападению террористов на Ингушетию в 2004 году. В День памяти и славы на Мемориале памяти и скорби в городе Назрани состоится церемония возложения цветов к вечному огню, в 12:15 жители республики почтут память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

На территории мемориала установят баннеры с фотографиями сотрудников правоохранительных органов, погибших в ночь с 21 на 22 июня 2004 года при нападении на Ингушетию чеченских боевиков под руководством Шамиля Басаева и Доку Умарова. Всего, по данным правительства Ингушетии, были убиты 98 человек, еще 104 человека ранены, большинство из них были сотрудниками МВД и ФСБ.

В городе Малгобеке в память о начале Великой Отечественной войны пройдут акции «Георгиевская лента», «Свеча Памяти» и «Лучи Победы». Запланированы также по всей республике выставки, спектакли, часы мужества, а на телевидении подготовлены серии передач в память об этом трагическом дне.