Донецк, 21 июня 2022, 15:12 — REGNUM Вооруженные украинские формирования подвергли населенный пункт Минеральное в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстрелу из реактивных систем залпового огня «Град». Об этом 21 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Уточняется, что обстрел Минерального со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 14:50 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что посол Европейского союза в Москве Маркус Эдерер и замглавы МИД России Андрей Руденко обсудили ситуацию на Украине.