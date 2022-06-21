Донецк, 21 июня, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Вооруженные украинские формирования подвергли населенный пункт Минеральное в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстрелу из реактивных систем залпового огня «Град». Об этом 21 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сайт объединения «Сибприбормаш» Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

Уточняется, что обстрел Минерального со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 14:50 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что посол Европейского союза в Москве Маркус Эдерер и замглавы МИД России Андрей Руденко обсудили ситуацию на Украине.