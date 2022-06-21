Москва, 21 июня 2022, 15:11 — REGNUM Сбер и ВТБ перестали предоставлять возможность валютных переводов между российскими банками, сообщили РИА Новости в колл-центрах кредитных организаций.
Отмечается, что Сбер уже убрал опцию валютных переводов в другие российские банки из приложения. ВТБ также приостановил такие переводы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Сбера Герман Греф заявил, что часть топ-менеджеров ушла из Сбербанка из-за антироссийских санкций, однако ситуация не стала критической и им были найдены замены.
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