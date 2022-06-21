Донецк, 21 июня, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Украинские войска открыли огонь по четырём населённым пунктам Донецкой Народной Республики. Об этом 21 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

В 13:45 и 13:47 зафиксированы атаки с позиций украинских войск в Авдеевке. Сначала из БМ-21 «Град» обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив четыре ракеты, а после по Киевскому району Донецка работала артиллерия, выпущено восемь снарядов калибра 155 мм.

В 13:45 из Курдюмовки был открыт огонь по Доломитному, выпущено четыре снаряда калибра 122 мм.

В 14:00 из Дылеевки обстреляна Горловка — по ней выпустили пять снарядов калибра 122 мм.