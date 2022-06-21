Кострома, 21 июня, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Бывший руководитель Костромской межрайонной природоохранной прокуратуры Олег Черпуков подозревается в получении взяток в крупном и значительном размере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда Костромы.

Олег Черпуков

Напомним, ранее костромская общественница Ирина Назарова указывала, что ему вменяют в вину «крышевание незаконных предприятий по производству древесного угля».

На судебном заседании об избрании меры пресечения подозреваемый не признался в совершении преступлений и протестовал против заключения под стражу. Изучив материалы дела, суд арестовал экс-прокурора до 24 июля 2022 года.