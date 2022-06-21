Москва, 21 июня, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Современная валютная политика Банка России в целом настроена на поддержание свободного курсообразования рубля, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова, к. э. н Елена Воронкова.

wilhei Рубли

«Хотя в апогей санкционного кризиса в текущем году проводились валютные интервенции, при помощи которых удалось «успокоить» спекулятивные тренды валютного рынка.

Сейчас мегарегулятор формально декларируя отказ от таргетирования рубля, использует механизмы косвенного регулирования валютного курса рубля.

В частности, изменения в правовой сфере валютных отношений оказывают существенное влияние на возможности населения и бизнес-сообщества осуществлять валютные сделки, определенным образом меняет их ориентиры, что сказывается на соотношении спроса и предложения на валюту.

Наблюдается реакция рубля на динамику ключевой ставки ЦБ. Последние месяцы показали, что для российского рынка валютный курс рубля остается одним из ключевых драйверов», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, переход к политике таргетирования курса рубля вместо инфляции повлечет за собой ряд неприемлемых последствий для экономики России, заявил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.

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