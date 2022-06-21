Цюрих, Швейцария, , 15:07 — REGNUM Международная федерация футбола (ФИФА) продлила до июня 2023 года право иностранцам приостановить контракты с клубами из России. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба организации.

Штаб-квартира ФИФА в Цюрихе Marcello Casal Jr

Отмечается, что бюро советов ФИФА решило продлить правила временного найма. Таким образом, иностранные футболисты и тренеры получают право приостановить действие своих трудовых соглашений до 30 июня 2023 года.

«Эти положения дают игрокам и тренерам возможность тренироваться, играть и получать зарплату, защищая при этом украинские клубы и облегчая отъезд иностранных игроков и тренеров из России», — говорится в заявлении.

Напомним, в марте ФИФА приняла положение о статусе и переходе игроков, согласно которому они до июня 2022 года могут приостановить контракты с российскими клубами.