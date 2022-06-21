Белград, 21 июня, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин ответил главе Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен на ее призыв к Белграду «выбрать сторону» в вопросе о спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины. Его слова 21 июня приводит пресс-служба сербского МВД.

Mod.gov.rs Александр Вулин

«Сербия в своей истории была объектом многочисленных попыток шантажа и ультиматумов. В двух последних мировых войнах Германия выдвигала ультиматумы, после которых гибли миллионы сербов. И всегда был вопрос — на чьей мы стороне. Сербия на своей стороне, на лучшей стороне истории, этим народ госпожи фон дер Ляйен и большинство народов ЕС не могут похвастаться», — отметил Вулин.

Также он указал, что власти Сербии соблюдают международное право в вопросе о территориальной целостности Украины и не понимают, почему целостность их страны для других «не является святыней».

При этом глава сербского МВД уточнил, что каждый ультиматум Запада начинается одни условием и продолжается другим, а так без остановки.

«Всего лишь надо ввести санкции против России, всего лишь признать так называемое Косово, всего лишь отказаться от Республики Сербской (в Боснии и Герцеговине — ред.). Кто нам гарантирует, что от нас не потребуют всего лишь вооружить Украину и стать частью конфликта, о котором глубоко сожалеем, и не хотим стать его частью. А когда все это исполним, то в 2033 году, может быть, станем ближе к членству в ЕС», — добавил Вулин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель за то, чтобы Сербия была в Евросоюзе, однако, по ее словам, Белграду нужно доказать, что он разделяет ценности сообщества и «отвергает» спецоперацию ВС РФ по денацификации и демилитаризации Украины.