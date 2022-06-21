Кызылорда, Казахстан, , 15:04 — REGNUM В Кызыл-Орде на юге Казахстана жители продолжают выстраиваться в очереди за сахаром. Об этом 21 июня сообщает сетевое издание Tengrinews.

Сахар Bargozideha.com

По данным журналистов, в социальных магазинах, где сахар дешевле, очередь занимают вечером, чтобы купить его на следующее утро.

«Сахар продают только 50 людям. Чтобы не собиралось много человек, здесь придумали номерки. Только до 50 номера раздают их, типа остальные могут не занимать», — рассказала местная жительница.

Она сообщила, что ранее занимали очередь к семи утра, потом приходилось приходить всё раньше. Теперь приходится караулить очередь ночью.

Как заявили журналистам в Управлении сельского хозяйства и земельных отношений, дефицит сахара возник якобы из-за перекупщиков, которые приходят по пять — десять человек.

«Люди кругами ходят, и есть такие, которые таким образом собирают мешок сахара. Мы поставили ограничение — по одному килограмму в одни руки», — ведомстве отметили, что запасы сахара в Кызыл-Ординской области составляют 247 тонн, в процессе закупки ещё 680 тонн.

Стоит отметить, что в Казахстане в последние месяцы наблюдается дефицит сахара. Официальная позиция властей состоит в том, что причиной для этого стал повышенный спрос на фоне ажиотажа.

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