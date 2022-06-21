Джакарта, 21 июня, 2022, 15:03 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 1678 случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По состоянию на 21 июня в Индонезии выявили 6 070 933 носителя коронавируса.

В Индонезии 15 июня выявили 1242 случая заражения коронавирусом, 16 июня — 1173 случая, 17 июня — 1220 случаев, затем, 18 июня, было зарегистрировано 1264 случая, 19 июня - 1167 случаев и 20 июня - 1180 случаев.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 677 человек. Всего коронавирусом в стране переболели 5 904 138 человек.

В период с 20 по 21 июня от COVID-19 в Индонезии умерли пять человек. Всего эпидемия унесла жизни 156 700 жителей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что ему позвонили пять президентов и премьер-министров после прекращения экспорта угля.