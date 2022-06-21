Москва, , 15:03 — REGNUM Беспрецедентный по интенсивности и объему набор санкций против России не достиг цели, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Дефолта российской экономики не случилось, а по факту появились обратные эффекты санкций. После введения санкций цена на нефть превысила $110 за баррель.

Сокращение импорта и наращивание сырьевого экспорта привело к положительному сальдо торгового баланса и укрупнению рубля. По итогам первого квартала рубль объявлен самой недооценённой валютой.

Более того, санкции мало коснулись рядовых граждан, что не дало расшатать социальный баланс в обществе.

Но риски для российской экономики все равно остались и при проведении стабилизационный политики необходимо учитывать долгосрочные эффекты санкций», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия располагает богатыми запасами энергоресурсов и продовольствия, что позволяет ей эффективно противостоять западным санкциям, заявил глава отдела российских экономических исследований Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Сюй Полин.

Читайте также: В Китае назвали главные преимущества России против санкций